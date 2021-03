Vor DHB-Abschied : Schwenker würdigt Hanning: „Ein Dynamo für unsere Sportart“

Bundesliga-Chef Uwe Schwenker hat DHB-Vizepräsident Bob Hanning wenige Monate vor dessen Rückzug aus der Verbandsspitze für Verdienste um den deutschen Handball gewürdigt.

Dortmund | „Man muss ihn so nehmen, wie er ist, mit all seinen Stärken und den Schwächen. Zu jeder Zeit war und ist Bob Hanning ein Dynamo für unsere Sportart, auch oder gerade weil er polarisiert“, sagte HBL-Präsident Schwenker der Deutschen Presse-Agentur. Der 61-Jährige sieht den Deutschen Handballbund (DHB) aber auch ohne Hanning in Zukunft gut aufgestell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.