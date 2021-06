Handball-Bundesliga : Schwalb schließt Rückkehr auf Trainerbank nicht aus

Martin Schwalb schließt ein neues Engagement als Handball-Trainer nach dem bevorstehenden Abschied vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen nicht aus.

Mannheim | „Von keinem Menschen auf der Welt kann man erwarten, dass er öffentlich sagt: Ich will meinen Job nicht mehr ausfüllen. Niemals mehr Trainer? Das kann ich nicht sagen“, betonte der 58-Jährige in einem Interview des „Mannheimer Morgen“. Schwalb verlässt den Tabellenvierten nach dem Saisonfinale am 27. Juni gegen den THW Kiel aus privaten Gründen. „I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.