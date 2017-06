Novum in der EM-Geschichte : Russlands Handballer verpassen erstmals EM-Teilnahme

vergrößern 1 von 1 Foto: Adam Warzawa 1 von 1

Durch ein 27:27 am letzten Spieltag der Qualifikations-Gruppe 6 verspielte der dreimalige Weltmeister und Europameister von 1996 in Moskau in der zweiten Halbzeit eine 16:11-Führung und sorgte somit für ein Novum in der EM-Geschichte. Die Titelkämpfe finden Anfang 2018 in Kroatien statt.

Die Gruppe gewann Schweden mit zehn Punkten vor Montenegro (7) und Russland (5). Im Team der Montenegriner brillierte Vuko Borozan vom mazedonischen Champions-League-Sieger Vardar Skopje als siebenfacher Torschütze.

von dpa

erstellt am 17.Jun.2017 | 20:11 Uhr