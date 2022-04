Handball : Rhein-Neckar Löwen unterliegen Hamburg 28:34

Aufsteiger HSV Hamburg hat den Rhein-Neckar Löwen den nächsten Dämpfer in der Handball-Bundesliga verpasst. Die Norddeutschen setzten sich mit 34:28 (18:16) in Mannheim durch und machten einen weiteren großen Schritt in Richtung Ligaverbleib.

Die Gäste ließen sich vor 3220 Zuschauern auch von einem frühen 1:3-Rückstand nicht nervös machen. Rechtsaußen Frederik Bo Andersen brachte die Hamburger beim 4:3 (8.) erstmals in Führung. 13 Minuten später baute der dänische Rechtsaußen den Vorsprung beim 12:7 (17.) auf fünf Tore aus. Kurz nach der Pause traf Lukas Nilsson zum 18:18 für die Gastgeber,...

