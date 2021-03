European League : Rhein-Neckar Löwen siegen bei kroatischem Erstligisten

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich in der European League eine gute Ausgangsposition für den Viertelfinaleinzug verschafft.

Mannheim | Der Handball-Bundesligist gewann sein Achtelfinalhinspiel beim kroatischen Erstligisten RK Nexe Nasice mit 27:25 (13:14), das Rückspiel findet am 30. März in Mannheim statt. Jerry Tollbring war mit sieben Treffern bester Torschütze der Nordbadener, die sich in der ersten Halbzeit zehn technische Fehler leisteten und zur Pause mit 13:14 zurücklagen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.