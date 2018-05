DHB-Pokal : Rhein-Neckar Löwen gegen TSV Hannover-Burgdorf im Finale

Die Löwen konnten bei bislang zehn Teilnahmen noch nie den Pokal gewinnen. Hannover steht erstmals im Finale.

Hamburg | Die Rhein-Neckar Löwen stehen zum vierten Mal im Endspiel um den deutschen Handball-Pokal. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich am Samstag vor 13.200 Zuschauern in der ausverkauften Hamburger Barclaycard-Arena mit 31:24 (16:10) gegen den SC Magdeburg durch. Finalgegner ist der TSV Hannover-Burgdorf, der am Nachmittag gegen HSG Wetzlar gewann.

Beste Löwen-Werfer waren Mads Mensah Larsen und Alexander Petersson mit je sechs Treffern. Für Magdeburg war Robert Weber zwölf Mal erfolgreich.

Die Löwen, die bei bislang zehn Teilnahmen am Finalturnier noch nie den Pokal gewinnen konnten, begannen sehr konzentriert und zwangen die Magdeburger mit einer konzentrierten Abwehrleistung zu vielen Fehlern. Wenn die Bördestädter nicht in der Mannheimer Defensive hängenblieben, landeten zu viele Bälle neben dem Tor oder wurden eine Beute des starken Löwen-Keepers Mikael Appelgreen.

Schon in der 17. Minute hatte sich der Favorit beim 10:5 den ersten Fünf-Tore-Vorsprung erarbeitet. Nach dem Seitenwechsel versuchte der SCM, der 2016 den Pokal gewonnen hatte, noch einmal alles. Aber mit dem Treffer des Isländers Petersson zum 22:13 war in der 40. Minute die Entscheidung gefallen.

Hannover besiegt Wetzlar

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf stehen hingegen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Finale um den deutschen Pokal. Die Niedersachsen gewannen ihr Halbfinale gegen die HSG Wetzlar mit 24:19 (15:4).

Bester Hannoveraner Werfer in der mit 13.200 Zuschauern ausverkauften Hamburger Barclaycard-Arena war der sechsfache Torschütze Kai Häfner. Für Wetzlar erzielte dessen Nationalmannschaftsmitspieler Jannik Kohlbacher fünf Treffer.

In einer einseitigen Partie fanden die Mittelhessen keine Mittel, um den Defensivriegel der Niedersachsen vor dem starken Torhüter Martin Ziemer zu knacken. Hannover spielte sich förmlich in einen Rausch.

Höhepunkt der ersten Halbzeit war das Kempa-Tor von Hannovers Morten Olsen zum 14:4. Am Ende blieb für die überforderten Wetzlarer nur der schwache Trost, dass sie die zweite Halbzeit mit 15:9 für sich entscheiden konnten. Am klaren Sieg und am verdienten Finaleinzug der Niedersachsen gab es aber keine Zweifel mehr.