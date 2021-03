Handball-Bundesliga : Quarantäne bei Tabellenführer Flensburg-Handewitt aufgehoben

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt steht nicht mehr unter Quarantäne.

Flensburg | Diese sei aufgehoben worden, teilte der Verein mit. Die Mannschaft kehrt am Montag zurück in den Trainingsbetrieb. Vorerst soll individuell trainiert werden, heißt es. Teamtraining soll erst nach weiteren PCR-Tests am Montag freigegeben werden. Der positive PCR-Test am vergangenen Donnerstag bei einem Nationalspieler hatte sich nicht bestätigt. ...

