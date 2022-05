Handball : Profi Wanne: „Ich finde, dass ich in Flensburg fertig bin“

Der schwedische Handball-Nationalspieler Hampus Wanne sieht seine Mission beim Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt als beendet an. „Ich finde, dass ich in Flensburg fertig bin. Um mich weiterzuentwickeln, ist es an der Zeit, zu wechseln“, sagte der Linksaußen im Podcast „Hölle Nord“ des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages. Wanne verlässt die SG nach neun Jahren, wie er vor gut zwei Monaten bekanntgegeben hatte. Sein Ziel verrät er noch nicht. Spekuliert wird, das er sich dem FC Barcelona anschließt.

„Als ich nach Flensburg kam, wollte ich...

