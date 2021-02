Im Alter von 32 Jahren : Portugals Handball-Nationaltorwart Quintana gestorben

Portugals Handball-Nationaltorwart Alfredo Quintana ist an den Folgen seines Herzinfarkts im Alter von 32 Jahren gestorben, teilte sein Club FC Porto per Twitter mit.

Wien | „Unser liebster Alfredo Quintana ist heute verstorben“, hieß es in dem Tweet, in dem der gebürtige Kubaner in Anlehnung an den Spitznamen des Vereins als „wahrer Drache“ bezeichnet wurde. Die kurze Botschaft endete mit den Worten: „Mögest du in Frieden ...

