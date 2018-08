Meisterschafts-Favorit : Niklas Landin führt THW Kiel zu Sieg in Oslo

Kurz vor dem verspäteten Saisonstart zeigten sich die Kieler in guter Verfassung. Vor allem der Tormann überragte,

von shz.de

26. August 2018, 13:17 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben den letzten Test vor ihrem Start in die neue Bundesliga-Saison gewonnen. Beim Erstligisten Haslum HK in Norwegens Hauptstadt Oslo setzte sich die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason am Samstag mit 41:28 (22:12) durch. Beste Werfer der „Zebras“ waren Niclas Ekberg und Nikola Bilyk mit jeweils sechs Treffern. Herausragender Akteur war jedoch Torhüter Niklas Landin, der allein in der ersten Halbzeit 13 Paraden zeigte.

Da die Kieler Arena am Wochenende wegen des Schleswig-Holstein Musik-Festivals nicht zur Verfügung stand, war das THW-Heimspiel des ersten Spieltags gegen den HC Erlangen auf den 30. September verlegt worden. Die „Zebras“ starten nun am kommenden Sonntag mit der Auswärtspartie bei den Eulen Ludwigshafen in die neue Spielzeit.