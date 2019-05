Ligaverband HBL : Neue Technologie für die Clubs der Handball-Bundesliga

Die Clubs der Handball-Bundesliga werden zur kommenden Saison vom Ligaverband HBL mit neuer Technologie ausgestattet.

von dpa

07. Mai 2019, 12:25 Uhr

Wie die HBL mitteilte, können künftig zentimetergenau Bewegungen der Spieler und des Spielballs in Echtzeit erfasst, analysiert und durch eine internetbasierte Software-Applikation verwendet werden.

Das Tracking erfolgt mittels eines Chips, der in den Trikots der Spieler sowie in einer speziell entwickelten Blase im Inneren des Balls integriert ist. Ermittelt werden unter anderem die Wurfgeschwindigkeit, Tempo und Sprunghöhe des Spielers sowie der prozentuale Ballbesitz. «Durch das Tracking haben wir im Wettkampf und Training einen präzisen, kontinuierlichen Einblick in die Leistungsparameter jedes Spielers», sagte Maik Machulla, Trainer des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt.