Handball-Bundesliga : Nach Niederlage: Luchse-Coach kritisiert Team

Bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten ist die Enttäuschung nach dem verloren Kellerduell gegen die HSG Bad Wildungen groß. Nach der 25:32 (11:16)-Niederlage am Mittwochabend ist das Bundesliga-Schlusslicht dem drohenden Abstieg wieder ein Stück näher gekommen. „Meine Mannschaft ist es nicht gewohnt, gegen so eine körperbetonte Abwehr zu agieren. Die Mädels haben sich den Schneid abkaufen lassen“, monierte Trainer Dubravko Prelcec nach dem schwachen Auftritt in eigener Halle.

Der Kroate verwies darauf, dass seine Spielerinnen „unlösbare Probleme“ mit dem Tempospiel der Gäste hatten. „Trotzdem ist es mir unerklärlich, dass es meiner Mannschaft zu keinem Zeitpunkt des Spiels gelungen ist, Annika Ingenpaß in den Griff zu bekommen“, kritisierte Prelcec. Die HSG-Akteurin erzielte allein acht Treffer. Bereits am Sonntag (16.30 Uh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.