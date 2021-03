HBL : Mehrere Corona-Fälle beim TBV Lemgo Lippe: Spiele abgesagt

Beim Handball-Bundesligisten TBV Lemgo Lippe sind erstmals mehrere Corona-Fälle aufgetreten.

Lemgo | Wie der Club mitteilte, sind die beiden kommenden Partien am 28. März gegen Frisch Auf Göppingen sowie am 1. April beim TuSEM Essen abgesagt worden. Bereits am 22. März war ein TBV-Spieler positiv getestet worden, hieß es in einer Clubmitteilung. Nachtests ergaben dann weitere Fälle. Alle Spieler und Beteiligten, die für den TBV zuvor bei den Eulen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.