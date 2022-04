Playoffs gegen Färöer : Mehr als nur WM-Qualifikation: DHB-Team will sich beweisen

Ein Sieg ist Pflicht. In den Playoffs gegen die Färöer rechnen die deutschen Handballer fest mit der Qualifikation für die WM 2023. Gegen den krassen Außenseiter geht es aber um mehr als das.

Bei seiner Rückkehr in sein altes Wohnzimmer wird Handball-Bundestrainer Alfred Gislason ganz genau hinschauen. Im ersten von zwei Playoff-Duellen mit den Färöer am 13. April (18.15/Sport1) will er nicht nur die Grundlage für das fest eingeplante WM-Ticket legen. Gislason will in Kiel gegen den krassen Außenseiter auch überzeugende Leistungen von sein...

