HBL : Löwen feiern Auswärtssieg - Balingen gewinnt Kellerduell

Die Rhein-Neckar Löwen haben den 16.

Kassel | Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Die Mannheimer gewannen ihr Auswärtsspiel bei der MT Melsungen mit 26:25 (15:14). In der Tabelle verdrängte die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb den Titelverteidiger THW Kiel, der aber vier Partien weniger absolviert hat, vorübergehend vom dritten Platz. Löwen-Spielmacher Andy Schmid traf in d...

