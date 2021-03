Nach rassistischen Drohbrief : Löw spricht Gislason Mut zu: „Ich stehe an Deiner Seite“

Joachim Löw hat Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason nach einem Drohbrief mit rassistischem Inhalt Mut zugesprochen.

Frankfurt am Main | „Ich kann mir kaum vorstellen, was so eine Drohung in einem Menschen auslöst. Alfred, ich und viele Menschen stehen an Deiner Seite!“, schrieb Fußball-Nationaltrainer Löw in einem vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf Twitter verbreiteten Statement. Gislason sei „ein grandioser Bundestrainer, und wir sind stolz auf Dich und Deine Mannschaft“, hieß es i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.