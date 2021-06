Ostsee Resort Dampland : Livestream: Beach Handball Open 2021 in Damp

Vom 11.–13. Juni 2021 finden die Beach Handball Open 2021 statt. Die Handballwoche und shz.de übertragen das Turnier hier im Livestream.

11. Juni 2021, 19:47 Uhr

Es wird sportlich am Strand des Ostsee Resorts Dampland. Vom 11.–13. Juni 2021 finden die Beach Handball Open 2021 statt. Die Handballwoche und shz.de übertragen das Turnier hier im Livestream.

Das große Beachturnier ist Teil der Turnierserie „German Beach Open“ (GBO), der Qualifikationsserie zur deutschen Meisterschaft im Beach-Handball im August 2021 in Cuxhaven: Alle teilnehmenden Teams können beim Turnier in Damp also Punkte sammeln – sowohl für die „German-Beach-Open-Meisterschaft" als auch für die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften.

„Hier treffen sich Spaß und Wettkampf" Alex Gehrer, Beachhandball-Experte

Zudem ist das Turnier in die internationale Turnierserie „European Beach Tour“ (EBT) eingebunden. Die EBT ist die offizielle Turnierserie der Europäischen Handballföderation (EHF) für Vereinsmannschaften und Klubs.

"Wir haben aktuell viele Turniere in der Stadt oder auf den Sportplätzen der Vereine, die alle ihre Daseinsberechtigung haben und wichtig für den Beachhandball sind. Wir sind jedoch überzeugt, dass es ebenso wichtig ist, dass Beachhandball auch direkt am Strand gespielt werden kann, weil das die ursprünglichste Variante ist. Mit einem 50 Meter breiten Sandstrand direkt an der Ostsee haben wir in Damp dafür optimale Bedingungen.", so Alex Gehrer. Der Beachhandball-Experte ist maßgeblich in die Organisation der Beach Open in Damp eingebunden.

Hier geht's zum Spielplan!