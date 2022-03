Handball-Bundesliga : Kiels Handballer vor schwieriger Auswärtspartie in Magdeburg

Die Handballer des THW Kiel stehen am Samstag (18.00 Uhr/Sky und ARD) vor einem richtungweisenden Bundesligaspiel. Sollte die Mannschaft von Trainer Filip Jicha beim SC Magdeburg als Verlierer das Feld verlassen, schwinden die Hoffnungen, dass der deutsche Rekordmeister auch in der kommenden Saison in der Champions League an den Start gehen kann. Bei einer Niederlage gegen den Tabellenführer aus Sachsen-Anhalt hätten die „Zebras“ dann schon drei Minuspunkte mehr als der Rivale Füchse Berlin.

Für Jicha ist die Magdeburger Arena die „schwerste Auswärtshalle Deutschlands“. Seit nunmehr sieben Jahren warten die Norddeutschen auf ein Liga-Erfolgserlebnis beim SCM. Den bislang letzten Erfolg gab es im April 2015. Nach seiner Bilddarm-Operation wird Torhüter Niklas Landin in den Kieler Kader zurückkehren. Dazu hoffen die THW-Verantwortlichen auch...

