Handball : Kiels Handballer überraschen Coach Jicha mit ihrer Energie

Die Handballer des THW Kiel haben allen Belastungen der vergangenen Wochen getrotzt und damit auch ihren Trainer Filip Jicha schwer beeindruckt. „Wenn man bedenkt, dass wir alle drei Tage spielen, war selbst ich überrascht, wie viel Energie noch in den Jungs steckte“, sagte der 39-jährige Tscheche am Mittwochabend nach dem 35:26-Heimsieg seiner Schützlinge in der Champions-League-Vorrunde über Montpellier HB.

Die „Zebras“ beherrschten den Gast aus Frankreich klar, nahmen eindrucksvoll Revanche für die 30:37-Niederlage aus dem Heimspiel und rückten mit 17:7 Punkten auf Platz zwei in der Vorrundengruppe A vor. Allerdings wusste auch der starke THW-Schlussmann Niklas Landin, der mit 15 Paraden glänzte, dass das große Ziel der direkten Viertelfinal-Qualifikatio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.