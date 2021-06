Handball-Bundesliga : Kiel und Flensburg weiter im Gleichschritt

Der Tabellenführer und sein Verfolger lösen am Sonntag souverän ihre Auswärtsaufgaben. Zwei Spieltage vor Saisonschluss hat der Titelverteidiger aus Kiel noch immer die besseren Karten.

Ludwigshafen am Rhein | Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt marschieren weiterhin im Gleichschritt in Richtung Saisonfinale in der Handball-Bundesliga. Der THW gewann am Sonntag mit 29:20 (13:10) bei den abstiegsbedrohten Eulen Ludwigshafen, die SG setzte sich 38:28 (19:15) bei Absteiger HSG Nordhorn-Lingen durch. In der Tabelle liegt der Titelverteidiger aus Kiel...

