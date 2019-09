Ehemaliger Bundestrainer : «Kiel bleibt Favorit»: SCM für Brand nur bedingt titelreif

Der frühere Bundestrainer Heiner Brand erachtet den SC Magdeburg trotz des Top-Starts in der Handball-Bundesliga nur bedingt als titelreif.

06. September 2019, 05:50 Uhr

«Mein Top-Favorit bleibt der THW Kiel», sagte Brand der Deutschen Presse-Agentur nach seiner Auszeichnung mit der Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen.

«Ich habe Magdeburg in dieser Saison noch nicht live spielen sehen», bekannte Brand: «Aber sie haben auch in der vergangenen Saison schon gut gespielt - und sind irgendwann an ihre Grenzen gestoßen.» Dennoch nennt er den SCM neben Kiel, Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen als einen von vier grundsätzlichen Titel-Kandidaten.

Mindens Trainer Frank Carstens hatte Magdeburg vor der Saison als Meister getippt, auch für manchen Experten ist der SCM ein Geheimtipp. In die Saison startete der Vorjahres-Dritte nun mit drei Siegen und war nach dem dritten Spieltag Tabellenführer.