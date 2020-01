Edel-Fan : Kanzlerin drückt Handballern für EM die Daumen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der deutschen Handball-Nationalmannschaft ihre Unterstützung für die EM versichert.

18. Januar 2020, 12:15 Uhr

«Natürlich ist es immer ein Highlight, wenn wir dann auch Meisterschaften haben, zum Beispiel jetzt die Handball-Europameisterschaft, wo wir natürlich unseren Handballern in ganz besonderer Weise die Daumen drücken», sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Die deutsche Mannschaft trifft heute in der Hauptrunde in Wien auf Kroatien und würde mit einem Sieg die Halbfinalchance wahren.

Merkel freut sich auch auf die Fußball-EM im kommenden Sommer mit vier Spielen in München und auf die EM 2024, die komplett in Deutschland stattfindet. «Das macht Deutschland auch zu einem guten Teil aus: Viele Millionen Menschen fiebern bei all den großen Sportereignissen mit», sagte die Regierungschefin. Den Teilnehmern an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio wünschte sie «eine gute Vorbereitung.»

In ihrer Rede betonte Merkel die Förderung des Spitzensports: «Wir tun das auch deshalb, weil Athletinnen und Athleten, Sportlerinnen und Sportler in allen Bereichen im Spitzensport herausragende Leistungen erbringen, natürlich Vorbild sind für viele andere. Sie repräsentieren Ehrgeiz, Nervenkraft, Durchhaltevermögen und auch die Fähigkeit, Rückschläge zu verkraften – und können damit für viele junge Menschen oder auch Ältere Beispiel und Vorbild sein.» Dabei bekannte sie sich zum Anspruch, in «möglichst vielen Sportarten gut dabei zu sein.»

Am Dienstag wird Merkel in Berlin bei der Auszeichnung von Vereinen mit den «Sternen des Sports» zu Gast sein. Die Veranstaltung ist für sie Anlass, sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern zu bedanken. Der Sport sei «für die Gemeinschaft, für den Zusammenhalt eines Landes von ganz besonderer Bedeutung.»