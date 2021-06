Handball-Bundesliga : Jetzt im Liveticker: SG Flensburg-Handewitt liegt gegen SC Magdeburg hinten

Die SG will den Anschluss zu Spitzenreiter THW Kiel nicht verlieren und muss den direkten Verfolger aus Magdeburg auf Abstand halten. Also wäre ein in Sieg notwendig.

Lemgo | Magdeburg gegen SG Flensburg-Handewitt ...

