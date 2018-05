3. Handball-Bundesliga : HSV-Handballer feiern Meisterschaft und Aufstieg mit 3570 Fans

„Saison durchgezogen“: Mit 33:22 (14:9) siegten die HSV-Handballer gegen den MTV Braunschweig.

von dpa

01. Mai 2018, 17:42 Uhr

Hamburg | Der Handball Sport Verein Hamburg hat am Dienstag nach dem 33:22 (14:9)-Sieg gegen den MTV Braunschweig die seit Mitte April feststehende Meisterschaft in der Nordgruppe der 3. Liga und den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. „Es ist unglaublich schön, wie die Mannschaft diese Saison durchgezogen hat“, sagte HSV-Vizepräsident Martin Schwalb nach dem Spiel. Zu den Gratulanten zählte vor 3570 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg auch Uwe Schwenker, Präsident des Ligaverbands HBL.

Nach dem Spiel wurden aus dem aktuellen Kader die beiden Torhüter Dominik Plaue und Jan Peveling, die Rückraumspieler Jan Torben Ehlers und Lasse Kohnagel sowie Rechtsaußen Stefan Schröder verabschiedet.

Peveling und Ehlers schließen sich dem derzeit noch abstiegsbedrohten Ligarivalen VfL Fredenbeck an, Ex-Nationalspieler Schröder beendet seine Karriere. Das Ziel von Plaue ist noch unbekannt.

Im letzten Saisonspiel am Samstag in Fredenbeck kann der HSV mit einem Sieg dafür sorgen, dass die HG Hamburg-Barmbek im Abschlussklassement zumindest den Relegationsplatz 14 belegt. Sollten dem HC Empor Rostock wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers sogar noch Punkte abgezogen werden, wäre für den zweiten Drittligisten aus der Hansestadt sogar der direkte Klassenverbleib möglich.