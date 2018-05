Final Four : Hannover besiegt Wetzlar und zieht ins Pokalfinale ein

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Finale um den deutschen Pokal. Die Niedersachsen gewannen im Halbfinale gegen die HSG Wetzlar mit 24:19 (15:4).

von dpa

05. Mai 2018, 19:53 Uhr

Im Finale trifft Hannover-Burgdorf auf die Rhein-Neckar Löwen. Der Bundesliga-Tabellenführer hatte sich im ersten Spiel souverän mit 31:24 (16:10) gegen den SC Magdeburg durchgesetzt.

Bester Hannoveraner Werfer in der mit 13 200 Zuschauern ausverkauften Hamburger Barclaycard-Arena war der sechsfache Torschütze Kai Häfner. Für Wetzlar erzielte dessen Nationalmannschaftsmitspieler Jannik Kohlbacher fünf Treffer.

In einer einseitigen Partie fanden die Mittelhessen keine Mittel, um den Defensivriegel der Niedersachsen vor dem starken Torhüter Martin Ziemer zu knacken. Hannover spielte sich förmlich in einen Rausch. Höhepunkt der ersten Halbzeit war das Kempa-Tor von Hannovers Morten Olsen zum 14:4. Am Ende blieb für die überforderten Wetzlarer nur der schwache Trost, dass sie die zweite Halbzeit mit 15:9 für sich entscheiden konnten. Am klaren Sieg und am verdienten Finaleinzug der Niedersachsen gab es aber keine Zweifel mehr.