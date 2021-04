DHB-Vizepräsident : Hanning vor Einzug in Europas Handball-Regierung?

An diesem Freitag könnte Bob Hanning in Europas Handball-Regierung gewählt werden. Der einflussreiche Funktionär kandidiert für einen Posten im Exekutivkomitee des europäischen Verbandes.

Wien | Der wohl mächtigste Mann des deutschen Handballs strebt nun auch auf höchster europäischer Ebene nach Einfluss. Als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) hört Bob Hanning in wenigen Monaten auf, an diesem Freitag könnte der 53-Jährige in Wien den nächsten Funktionärsjob bekommen. Beim Kongress des europäischen Verbandes EHF geht Hanning ...

