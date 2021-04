WM-Qualifikation : Handballerinnen fliegen mit dezimiertem Kader nach Portugal

Die deutschen Handballerinnen reisen mit einem coronabedingt dezimierten Kader zum Hinspiel der WM-Playoffs in Portugal.

Frankfurt am Main | Immerhin kann Bundestrainer Henk Groener bei der Partie am 17. April (21.30 Uhr) wieder auf Linksaußen Johanna Stockschläder setzen, die nach Ablauf der vorgeschriebenen Quarantäne nun bei der Mannschaft ist. Dennoch fehlen Groener beim Spiel in Luso sechs Spielerinnen der Topclubs Borussia Dortmund und SG BBM Bietigheim, die aufgrund zahlreicher C...

