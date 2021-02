Terminnot in der Handball-Bundesliga : Handballer wollen Entscheidungen am grünen Tisch vermeiden

Die Vertreter der 1. und 2. Liga haben sich auf eine sportliche Fortführung der Handballsaison verständigt.

Kiel/Flensburg | Die Handball-Bundesliga will trotz der Terminnot durch Corona bedingte Spielausfälle Entscheidungen am grünen Tisch unbedingt vermeiden. Darauf haben sich am Mittwoch die Vertreter der 1. und 2. Liga in einer Online-Sitzung verständigt. „Die Meinung war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.