EM-Qualifikation : Handballer starten „harten Kampf“ um Olympia-Tickets

Die Qualifikation für die Europameisterschaft haben Deutschlands Handballer bereits sicher. Zum Abschluss der EM-Quali geht es für Bundestrainer Gislason daher schon um die Kader-Frage für Olympia.

Dortmund | Der Olympia-Countdown beginnt jetzt. Wenige Monate vor den Sommerspielen verschärft sich bei den deutschen Handballern das Rennen um die begehrten Tokio-Tickets. Wer darf mit, wer nicht? In den sportlich bedeutungslosen EM-Qualifikationsspielen am nächsten Donnerstag in Bosnien-Herzegowina sowie am 2. Mai in Stuttgart gegen Estland fordert Bundestr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.