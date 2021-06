Vorbereitung auf Tokio-Spiele : Handballer mit Olympia-Test gegen Brasilien und Ägypten

Die deutschen Handballer bestreiten zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio ein Dreier-Turnier in Nürnberg.

Hamburg | Wie der Deutsche Handball-Bund mitteilte, spielt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am 9. Juli (20.15 Uhr) gegen Brasilien sowie am 11. Juli (15.05 Uhr/beide Spiele bei Sport 1) gegen Ägypten. Die Südamerikaner sind Gruppengegner der deutschen Auswahl in der Vorrunde, die Nordafrikaner spielen in Tokio in der Parallelgruppe. Ob Zuscha...

