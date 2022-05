Bundesliga : Handballer aus Kiel und Flensburg im Feiertags-Einsatz

Feiertagsschicht für die Bundesliga-Handballer des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt: Die Nordclubs sind am Himmelfahrtstag in Nachholspielen gefordert. Der THW trifft am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) auf Tabellenschlusslicht TuS N-Lübbecke, die SG tritt zeitgleich beim TVB Stuttgart an. Beide Partien waren wegen der Viertelfinalbegegnungen der Nordclubs in der Champions League verschoben worden.

Die Kieler haben mit den Nettelstedtern noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel kassierten die „Zebras“ beim 25:29 eine von bislang vier Pleiten in dieser Saison. „Wir waren eigentlich chancenlos. Für dieses Spiel gibt es keine Entschuldigung“, hatte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak gesagt. Nun will der THW mit einem Heimsieg Revanche und den zweiten Tabellen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.