Handball-WM 2021 in Ägypten : Schweden schaltet Frankreich aus – und spielt um Gold

Das Überraschungsteam gewinnt 32:26 und trifft am Sonntag im Finale auf Dänemark oder Spanien. Elf Wanne-Tore.

Kairo | Das Überraschungsteam der WM greift in Ägypten nach der Handball-Krone. Am Freitag gewannen klar überlegene Schweden im ersten Halbfinale gegen Frankreich mit 32:26 (16:13). Am Sonntag (17.30 Uhr) trifft die junge Tre-Kronor-Auswahl, die vor dem Turnier ...

