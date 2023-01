Abklatschen: Kay Smits (li.) und Niels Versteijnen. Foto: Jan Kirschner up-down up-down Handball-WM Hochgeschwindigkeits-Handball made in Holland Von Holger Petersen | 20.01.2023, 18:24 Uhr

Die Handballer aus den Niederlanden sind stark im Kommen – und am Sonnabend nächster Gegner der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde der WM in Polen.