17 Jahre im Profisport : Handball-Nationalspieler Strobel kündigt Karriereende an

Handball-Nationalspieler Martin Strobel wird seine Karriere am Ende dieser Saison beenden.

Avatar_shz von dpa

10. Februar 2020, 11:10 Uhr

«Das ist mir nach 17 Jahren Profisport nicht leicht gefallen. Allerdings sehe ich jetzt den richtigen Zeitpunkt», sagte der 33-Jährige in Balingen. «Was mir schon immer wichtig war, ist, dass ich meine Karriere auf einem guten sportlichen Niveau beende.»

Ob der Spielmacher der HBW Balingen-Weilstetten damit nach dem letzten Bundesliga-Spieltag aufhört oder für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio noch einmal ins Nationalteam zurückkehrt, ließ er offen. «Ich habe den neuen Bundestrainer Alfred Gislason über meine Entscheidung informiert», sagte er. «Ich werde es auch mit ihm so handhaben, dass wir uns demnächst nochmal austauschen. Ich gehe das ergebnisoffen an.»

Nach der Trennung von Bundestrainer Christian Prokop startet Gislason im März mit einem Lehrgang in Aschersleben in seinen neuen Job. Anschließend steht im April in Berlin das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele an.