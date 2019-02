Handball-Bundesliga : Im Liveticker: THW gegenMelsungen – Kiel führt 16:14 zur Pause

Das dritte Aufeinandertreffen zwischen der MT Melsungen und dem THW Kiel verspricht Spannung.

von dpa

28. Februar 2019, 19:45 Uhr

Zweimal waren die Handballer der MT Melsungen in dieser Saison in Kiel zu Gast: erst zum Bundesliga-Kräftemessen, dann zum Pokalschlager. Beide Duelle gingen klar an den Rekordmeister aus Kiel. Am Donnerstagabend (19 Uhr) muss der THW in Melsungen ran. Es ist das Spiel des Tabellenzweiten Kiel gegen den Sechsten Melsungen. Das Spiel im Liveticker: