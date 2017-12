Handball-Bundesliga : 34:30 gegen GWD Minden: Flensburg erobert die Tabellenführung

vergrößern 1 von 1 Foto: Strohdiek/Eibner-Pressefoto 1 von 1

03.Dez.2017

Minden | Die SG Flensburg-Handewitt hat durch einen 34:30 (18:13)-Auswärtssieg bei GWD Minden erstmals seit dem ersten Spieltag die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erobert. Mit 25:5 Zählern zog der Vizemeister am Sonntag dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen Rivalen Füchse Berlin vorbei. Beste Werfer für die Flensburger, denen beim 24:24 (43.) kurzzeitig ein Punktverlust drohte, waren Rasmus Lauge und Hampus Wanne mit jeweils neun Toren.

