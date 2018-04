Handball Bundesliga : 28:16 gegen Leipzig: Kieler Handballer feiern sechsten Sieg in Serie

Die Kieler haben beim SC DHfK Leipzig den Rückstand auf die Europapokal-Ränge verkürzt.

von Holger Loose

26. April 2018, 22:04 Uhr

Härtetest bestanden – Vardar Skopje kann kommen: Vier Tage nach dem unglücklich verlorenen Viertelfinalhinspiel der Champions-League gegen Skopje und drei Tage vor dem Rückspiel gegen die Mazedonier hat der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel den Bundesliga-Alltag mit Bravour gemeistert. Durch den souveränen 28:16 (14:8)-Sieg beim SC DHfK Leipzig sammelte der THW zwei ganz wichtige Zähler im Kampf um die internationalen Plätze ein.

Patrick Wiencek hatte sich und seine Kollegen schon vor der Partie in der Messestadt in die Pflicht genommen. „Wir brauchen bis zum Saisonende jeden Punkt. Wir fahren nach Leipzig, um dort zu gewinnen“, so der Kieler. Und dieser unbedingte Siegeswille war der gesamten Mannschaft von der ersten Minute an anzumerken. Die stark ersatzgeschwächten Leipziger versuchten ihrem Gegner zwar zunächst mit einer aggressiven Deckung den Schneid abzukaufen – doch das gelang gerade einmal gut zehn Minuten (4:4). Dann kam der Kieler Express richtig auf Touren. Die 3:2:1-Abwehr mit Kapitän Domagoj Duvnjak auf der Spitze wurde wie schon in den vergangenen Bundesligaspielen zu einem nur sehr schwer zu überwindenden Bollwerk, und im Angriff bewahrte der THW die Geduld, die immer wieder mit Treffern belohnt wurde. Der starke Rechtsaußen Ole Rahmel schloss einen 5:0-Lauf der Kieler zum 9:4 ab (19.) und nahm den Leipzigern damit schon frühzeitig den Glauben, dass ihnen in eigener Halle eine Überraschung gelingen könnte. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Norddeutschen immer souveräner und hätten zur Pause sogar noch höher führen können als 14:8.

Anders als etwa in Ludwigshafen oder gegen die Füchse Berlin, als die Kieler nach einer klaren Führung die Zügel deutlich schleifen ließen, zog der THW am Donnerstag auch nach dem Seitenwechsel voll durch. Trainer Alfred Gislason schonte nun sogar einige Stammkräfte wie Wiencek, Marko Vujin oder Torhüter Niklas Landin, dem Spiel seiner Mannschaft tat das aber keinen Abbruch.

Leipzig konnte einem jetzt schon fast schon leid tun. Kiel war am Donnerstag einfach eine Nummer zu groß für den SC, der immer mehr den Faden verlor und am Ende mit dem 28:16 fast noch gut bedient war.

Eine besondere Partie war es für Raul Santos. Kiels Linksaußen – am Donnerstag zwei Mal erfolgreich – spielte bei seinem künftigen Arbeitgeber vor. Der österreichische Nationalspieler wird ab Sommer für die Leipziger auf Torejagd gehen. Das bestätigten in der Halbzeitpause Leipzigs Geschäfsführer Karsten Günther und Viktor Szilagyi, sportlicher Leiter des THW. Santos erhält einen Zweijahresvertrag bei den Sachsen. Für ihn war es Donnerstag dennoch „ein normales Spiel. Wir sind Profis genug, um mit so einer Situation umzugehen“, sagte der „Noch–Kieler“ nach dem Abpfiff.