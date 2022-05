Hinspiele : Handball: Kiel und Flensburg vor CL-Viertelfinale

Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt wollen sich in den Viertelfinal-Hinspielen der Champions League gute Ausgangspositionen für das Erreichen des Final 4 in Köln verschaffen. Der deutsche Rekordmeister aus Kiel muss am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN und ServusTV) zunächst bei Paris Saint-Germain in Frankreich antreten. Flensburg empfängt zuvor (18.45 Uhr/DAZN) den spanischen Titelverteidiger FC Barcelona.

„Für diese Art von Spielen trainieren w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.