Duo kehrt zurück : Handball-Frauen mit Bölk und Stolle in EM-Qualifikation

Die deutschen Handball-Frauen können im Endspurt der EM-Qualifikation wieder auf die Rückraum-Asse Emily Bölk und Alicia Stolle bauen.

von dpa

08. Mai 2018, 16:36 Uhr

Das Duo, das zuletzt in den beiden Spielen gegen Tabellenführer Spanien verletzt gefehlt hatte, wurde von Bundestrainer Henk Groener in den 16-köpfigen Kader für die Partien in Litauen (31. Mai) und gegen die Türkei (2. Juni) berufen.

Vor den abschließenden Begegnungen belegt die DHB-Auswahl in der Gruppe 5 mit 5:3 Punkten den zweiten Platz. Er würde die Teilnahme an der EM-Endrunde vom 29. November bis 16. Dezember in Frankreich sichern. «Das Ziel ist klar: Wir wollen in den beiden Spielen die EM-Qualifikation perfekt machen», sagte Groener. «Außerdem sind die zwei Partien wichtig, dass wir uns weiter einspielen und die Abläufe optimieren.»