Handball : Hallenstreit beendet: Hannover bis 2030 in der ZAG Arena

Nach jahrelangem Streit haben sich der Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf und die ZAG Arena in Hannover auf eine langfristige Verlängerung ihres Vertrages geeinigt.

Die „Recken“ sollen ihre Heimspiele nun bis mindestens 2030 in der für die Weltausstellung 2000 gebauten Multifunktionsarena austragen. „Uns war es wichtig, gerade in unwägbaren Zeiten eine langfristige Perspektive für den Spitzenhandball in Hannover und damit die weitere Recken-Entwicklung zu schaffen“, sagte Geschäftsführer Eike Korsen. Sein Team spi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.