European League : Füchse Berlin gewinnen beim HC Fivers Margareten in Wien

Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist der Einzug ins Viertelfinale der European League kaum noch zu nehmen.

Berlin | Die Hauptstädter siegten im Achtelfinalhinspiel beim österreichischen Tabellenführer HC Fivers Margareten in Wien deutlich mit 35:27 (17:15). Das Rückspiel findet am 30. März in Berlin statt. Bester Berliner Schütze war Mijajlo Marsenic, der mit sechs Toren alle seine Würfe verwandelte. Bei den Füchsen fehlte weiterhin das an Corona erkrankte Duo H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.