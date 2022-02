Handball : Flensburgs Handballer nur 31:31 gegen Schlusslicht Minden

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich am Sonntag endgültig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Gegen den Tabellenletzten TSV GWD Minden gab es in eigener Halle nur ein 31:31 (14:15)-Remis. Der Rückstand auf Spitzenreiter Magdeburg beträgt nun sieben Punkte. Beste Werfer vor den 1423 Zuschauern waren der Flensburger Emil Jakobsen mit sieben Toren und Miro Schluroff mit acht Treffern für Minden.

Beiden Mannschaften unterliefen in der Anfangsphase zahlreiche einfache Fehler, so dass Tore zunächst Mangelwaren blieben. SG-Rechtsaußen Marius Steinhauser erzielte erst in der achten Minute das 2:1. Wirklich frei spielten die Flensburger aber auch in der Folge nicht auf. Hampus Wanne scheiterte gleich zweimal per Siebenmeter an Gästekeeper Malte Semi...

