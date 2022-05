Handball-Bundesliga : Flensburg weiter stark: Souveränes 31:26 in Hannover

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre starke Form vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Handball-Champions League gegen den FC Barcelona bestätigt. Die Norddeutschen kamen am Sonntag in der Bundesliga bei der TSV Burgdorf-Hannover zu einem überzeugenden 31:26 (16:11) und feierten eine gelungene Generalprobe für das Gipfeltreffen gegen die Katalanen am Mittwoch in eigener Halle.

Durch den vierten Erfolg in der Liga na...

