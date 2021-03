Handball : Flensburg mit Zittersieg in Minden - Kiel bleibt dran

Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt hat im Titelkampf der Handball-Bundesliga mit großer Mühe einen weiteren Rückschlag abgewendet.

Kiel | Der Vizemeister kam bei GWD Minden zu einem hart erkämpften 29:28 (16:11)-Sieg und geht mit 32:4 Zählern in die Länderspielpause. „Wir hatten am Ende Glück, dass wir gewonnen haben. Ich bin froh über die zwei Punkte“, sagte SG-Trainer Maik Machulla am Sky-Mikrofon. Nach Minuspunkten steht jedoch Rekordmeister THW Kiel (27:3) nach einem ungefährdete...

