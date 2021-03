Olympia-Qualifikation : Deutsche Handballer ohne Torwart Wolff gegen Schweden

Personalüberraschung bei den deutschen Handballern: Die DHB-Auswahl bestreit ihr Auftaktspiel bei der Olympia-Qualifikation gegen den WM-Zweiten Schweden ohne den langjährigen Stammtorwart Andreas Wolff.

Berlin | Bundestrainer Alfred Gislason setzt in der Partie am Freitag (15.15 Uhr/ARD) in Berlin überraschend auf die Routiniers Johannes Bitter und Silvio Heinevetter. Nicht im Aufgebot steht zudem Aufbauspieler Juri Knorr. Das teilte der Deutsche Handballbund wenige Stunden vor dem Anpfiff mit. Wolff, der seit dem EM-Triumph 2016 immer als einer von zwei T...

