Testspiel : Deutsche Handballer besiegen Ungarn knapp

Die DHB-Auswahl überzeugt im Test gegen Ungarn. Vor den WM-Playoffs gegen Färöer wächst bei den deutschen Handballern das Selbstvertrauen.

Die deutschen Handballer haben einen gelungenen Neustart nach der chaotischen Corona-EM hingelegt und können mit breiter Brust in die WM-Playoffs gegen Färöer gehen. Die DHB-Auswahl feierte vor 3011 Zuschauern in Kassel mit dem am Ende schwer erkämpften 30:29 (17:13) gegen Ungarn eine erfolgreiche Generalprobe für die beiden Duelle mit den Nordeuropäer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.