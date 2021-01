Handball-Finale steht fest : Dänemark vs. Schweden: Skandinavien-Duell um WM-Gold

Im Endspiel der Handball-WM in Ägypten gibt es am Sonntag ein Skandinavien-Duell. Auch mehrere Bundesliga-Profis haben im Halbfinale an den Siegen von Schweden und Dänemark ihren Anteil.

Kairo | Dänemark träumt nach einem erneuten Thriller von der Titelverteidigung, Schweden nach einer Gala vom ersten Gold seit 22 Jahren. Im Endspiel der Handball-Weltmeisterschaft kommt es am Sonntag in Kairo zum brisanten Skandinavien-Duell. Superstar Mikke...

