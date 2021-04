WM-Playoffs : Corona-Probleme bei deutschen Handballerinnen: Septett fehlt

Nach dem Rücktritt von Kim Naidzinavicius und Julia Behnke müssen die deutschen Handballerinnen in der WM-Qualifikation den Ausfall von sieben weiteren Leistungsträgerinnen befürchten.

Frankfurt am Main | Henk Groener gibt sich vor den WM-Playoffs der deutschen Handball-Frauen gegen Portugal betont gelassen - dabei hätte der Bundestrainer allen Grund zum Klagen. Nach dem von Misstönen begleiteten Rücktritt von Kapitänin Kim Naidzinavicius und Kreisläuferin Julia Behnke muss der 60-Jährige in der Vorbereitung auf das Hinspiel am Samstag auch noch den...

