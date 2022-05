Handball-Bundesliga : Buxtehuder SV will nach Corona-Zwangspause Rang drei sichern

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV wollen am Mittwoch (19.30 Uhr) gleich ihren ersten „Matchball“ im Kampf um Rang drei in der Bundesliga nutzen. Allerdings muss sich in der Partie bei der TuS Metzingen zeigen, wie die Mannschaft von Trainer Dirk Leun die coronabedingte Zwangspause überstanden hat. Immerhin hatten zehn Spielerinnen mehrere Tage pausieren müssen. „Es ist aber sicher, dass alle heiß darauf sind, den dritten Platz zu sichern“, betonte Leun.

Die Gastgeberinnen sind aktueller Fünft...

