Geglückte Qualifikation : Blick geht nach vorn: DHB-Frauen peilen erfolgreiche WM an

Die deutschen Handballerinnen stehen vor einer ungewissen Zukunft. Nach der WM-Qualifikation hofft die neu formierte Mannschaft beim Turnier in Spanien auf ein Erfolgserlebnis. Bis dahin wartet viel Arbeit.

Hamm | Die Pflicht ist erledigt - aber was kommt jetzt? Bei einem gemeinsamen Abendessen stießen die deutschen Handballerinnen in ihrem Teamhotel auf die geglückte WM-Qualifikation an, doch der Blick ging schnell nach vorn. Beim Turnier in Spanien im kommenden Dezember strebt die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener nach teils enttäuschenden Auftritt...

